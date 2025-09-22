Rentrée scolaire : la Banque de l’Habitat et l’UTSS unissent leurs efforts pour soutenir les familles vulnérables

La Banque de l’Habitat (BH) a signé un accord de partenariat avec l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) pour financer un programme d’aide aux catégories sociales vulnérables à l’occasion de la rentrée scolaire 2025-2026.

L’objectif de cette initiative, inscrite dans le cadre des responsabilités sociétales de la BH, est d’assurer un soutien concret aux familles en difficulté, en renforçant les mécanismes de solidarité et d’entraide nationale. Le programme sera supervisé par le ministère des Affaires sociales, garantissant ainsi un ciblage rigoureux des bénéficiaires et une optimisation de l’impact social.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, la BH a souligné que cet accord s’inscrit dans la continuité de ses engagements sociaux, visant à concilier son rôle économique avec une contribution active au développement humain durable et à la promotion d’une vie digne pour tous les citoyens.