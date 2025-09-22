Israël affirme qu’aucun navire ne passera le blocus de Gaza

Le lundi 22 septembre 2025, Israël a annoncé qu’il empêcherait toute tentative de la flottille internationale “Soumoud ” de briser le blocus imposé sur Gaza.

Transportant de l’aide humanitaire et des militants pro-palestiniens, ces navires ne pourront pas accéder au territoire selon les autorités israéliennes. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a précisé que l’entrée da une « zone de combat active » et la violation d’un « blocus naval légal » ne seraient pas tolérées.

Israël a également accusé le Hamas d’être à l’origine de cette initiative, visant selon lui à servir ses propres objectifs politiques.