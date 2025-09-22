Intempéries : L’observatoire national de la sécurité routière appelle à la vigilance

L’Observatoire national de la sécurité routière a appelé les conducteurs et les motocyclistes à la vigilance en raison des conditions météorologiques instables prévues en Tunisie à partir de lundi.

L’Observatoire a rappelé dans sa page officielle sur les réseaux sociaux que les intempéries prévues en Tunisie peuvent engendrer des inondations et perturber la circulation routière en particulier dans les régions du nord et du centre du pays.

Il recommande aux usagers de la route à réduire la vitesse, à respecter les distances de sécurité relatives d’éviter de traverser les oueds et les routes inondées.

L’observatoire souligne, également, la nécessité d’inspecter les moyens de transports avant de prendre la route, de vérifier les états des pneus, essuie -glaces et feux de signalisation. Il a aussi appelé à utiliser les feux pour une meilleure visibilité pour les conducteurs et les piétons.

L’Observatoire appelle les piétons à la vigilance au moment de traverser en s’éloignant des bords de route et en portant des vêtements clairs ou réfléchissants.