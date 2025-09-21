Municipalité de Tunis : poursuite des réunions pour examiner les difficultés locales

Les réunions organisées par la municipalité de Tunis se sont poursuivies en vue d’examiner les difficultés au niveau de ses différentes circonscriptions et proposer les solutions appropriées.

Au cours d’une séance de travail tenue hier samedi au siège de la municipalité de Tunis, en présence du secrétaire général chargé de la gestion des affaires municipales, des membres des conseils locaux, des cadres municipaux et un nombre de délégués, les problématiques et les défaillances constatées au niveau des circonscriptions municipales d’El Ouardia, d’Ettahrir et d’El Omrane supérieur ont été passées en revue, selon un communiqué publié sur la page officielle de la municipalité de Tunis.

Les participants ont proposé des solutions aux différents projets à l’étude, qui seront réalisés dans ces trois circonscriptions municipales.

Le secrétaire général chargé de la gestion des affaires municipales de Tunis a souligné que ces réunions se poursuivront dans toutes les circonscriptions municipales relevant de la ville de Tunis, selon le calendrier proposé.

A noter que cette réunion s’inscrit dans le cadre des rencontres hebdomadaires avec les représentants des conseil locaux et les délégués en vue de résoudre les difficultés dans les circonscriptions municipales dans le cadre de la préparation du budget de gestion pour l’année 2026, selon une approche participative.