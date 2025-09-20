Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Le temps sera marqué par des nuages qui seront parfois intenses avec des chutes de pluies éparses et localement orageuses sur les régions du Sud-Est , selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures nocturnes seront comprises généralement entre 20 et 26 degrés et atteignant localement 29 degrés au Sud-Ouest, selon la même source.

Le vent soufflera de secteur Sud au Nord et au Centre et de secteur Est au Sud relativement fort près des côtes Nord et faible à modéré sur le reste des régions. La mer sera houleuse à agitée au Nord et peu agitée ailleurs.