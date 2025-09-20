Tunisie : plus de 435 mille élèves concernés par la première tranche d’aides sociales

Le ministère des Affaires sociales a annoncé samedi le versement, à partir du lundi 22 septembre, de la première tranche des aides financières à l’occasion de la rentrée scolaire 2025-2026 au profit des enfants des familles bénéficiant du programme « Amen social » au profit des élèves et des étudiants.

Le ministère des Affaires sociales a ajouté dans un communiqué publié que cette aide sera versée à 435 376 élèves issus de 238 133 familles bénéficiant des services du programme « Amen sociale », pour un montant total estimé à 43,5 millions de dinars.

Le ministère a précisé que la deuxième tranche de cette aide sera versée à la fin du mois de septembre 2025.