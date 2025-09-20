Tunisie : mandat de dépôt contre deux agents de la banque du sang de Kasserine

Le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Kasserine a émis, vendredi, deux mandats de dépôt à l’encontre de deux employés de la banque du sang relevant de l’hôpital régional de Kasserine.

Cette décision intervient dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons de corruption financière. Selon les informations rapportées par la radio Jawhara FM, l’affaire met en lumière de graves irrégularités présumées dans la gestion de cette structure sanitaire, soulignant ainsi la volonté de la justice de renforcer la transparence et la reddition de comptes au sein des établissements publics.