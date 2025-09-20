Nabeul : Vaccination de 7414 chats et chiens contre la rage, depuis le 1er septembre

La campagne de lutte contre la rage lancée, le 1er septembre, au gouvernorat de Nabeul a permis de vacciner 7414 chiens et chats.

La vétérinaire au commissariat régional au développement agricole, Inès Godhbane a indiqué à l’Agence TAP qu’une personne est morte par la rage et 46 contaminations chez les animaux ont été enregistrés dans la région, depuis le début de l’année en cours, ajoutant que cette maladie se transmet par morsure ou griffure.

Une journée de sensibilisation à la prévention de cette maladie infectieuse aura lieu, le 28 septembre, dans la région et ce dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la rage, selon la même source.