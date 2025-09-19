Des dockers italiens refusent de charger des armes à destination d’Israël

Le port italien de Ravenne a refusé l’entrée de deux camions transportant des explosifs destinés à être expédiés vers Israël, sur fond de vives protestations contre la guerre à Gaza.

Le maire, Alessandro Barattoni, a annoncé que l’autorité portuaire avait accepté sa demande ainsi que celle du gouvernement local d’interdire le passage de ces cargaisons, dénonçant une « incohérence » de l’État italien qui, tout en affirmant avoir interdit la vente d’armes à Israël, tolérerait leur transit par son territoire via des failles bureaucratiques. Cette décision reflète une opposition croissante en Italie à la poursuite de la guerre, alors que la principale centrale syndicale du pays organise aujourd’hui une grève générale de plusieurs heures et des rassemblements à Rome et dans d’autres villes, exigeant la fin de l’envoi d’armes vers Israël.

D’autres syndicats prévoient également des actions similaires, tandis que des travailleurs portuaires en France, en Suède et en Grèce ont déjà pris des mesures pour bloquer l’acheminement de matériels militaires vers Israël.