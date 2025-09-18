Siliana : 372 infractions économiques relevées, du 1er août au 14 septembre

Quelque 372 infractions économiques ont relevées dans le gouvernorat de Siliana, du 1er août au 14 septembre, à l’issue de 3288 visites d’inspection effectuées par 107 équipes de contrôle.

Selon la direction régionale du commerce, ces infractions concernent, notamment, les secteurs des légumes (93), des produits alimentaires (74), des viandes et poissons (31), du tabac et des fruits secs (19), des cafés et restaurants (30) et des librairies (70).

Ces campagnes de contrôle économique ont permis de saisir 1660 paquets de cigarettes, 12 réfrigérateurs et climatiseurs, 313 gommes, 54 pâtes à modeler, 216 taille-crayons et 246 tubes de gouache.

Par ailleurs, 16899 quintaux de semoule ont été fournis sur le marché local ainsi que 248920 livres et 101136 cahiers subventionnés, à l’occasion de la rentrée scolaire, selon la même source.