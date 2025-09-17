Tunisie : décès de la femme qui s’était immolée dans un lycée à Jendouba

Une femme de la ville de Ghardimaou, dans le gouvernorat de Jendouba, est décédée ce mercredi après avoir succombé aux graves brûlures qu’elle s’était infligées en début de semaine.

Lundi, elle avait mis le feu à son corps dans la cour d’un lycée, en signe de protestation contre le transfert de sa fille, ainsi que de neuf autres élèves, vers un autre établissement en raison de la surpopulation scolaire. Malgré son transfert en urgence à l’hôpital des grands brûlés de Ben Arous, la gravité de ses blessures n’a pas permis de la sauver.

Selon le secrétaire général de l’union régionale de l’enseignement secondaire de Jendouba, Fared Feddawi, ce drame met en lumière la tension et la détresse vécues par certaines familles face aux difficultés du système éducatif.