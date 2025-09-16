Tunisie : Le ministère de l’éducation publie la liste des écoles primaires privées autorisées

Le ministère de l’éducation a publié mardi, sur sa page officielle, la liste des écoles primaires privées autorisées à la date du 11 septembre 2025.

Selon les données publiées par le ministère, le nombre de ces établissements s’élève à 811 écoles primaires privées contre 774 l’année dernière, soit une augmentation de 37 établissements.

La plupart des écoles primaires privées sont situées dans la capitale (Tunis 1 et Tunis 2) avec un nombre de 125 écoles, suivi du gouvernorat de Ben Arous avec 82 établissements, puis du gouvernorat de l’Ariana avec 66 écoles.

En contrepartie, ces même données font état d’une faible présence des écoles primaires privées dans les régions intérieures du pays puisque leur nombre ne dépasse pas les 3 dans les gouvernorats du Kef et de Tataouine, 7 écoles à Siliana et 9 écoles à Béja.