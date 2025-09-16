Composition du Conseil de l’Ordre national des avocats de Tunisie

Quatorze avocates et avocats ont été élus, mardi, membres du Conseil de l’Ordre national des avocats de Tunisie (ONAT).

L’opération de vote s’est poursuivie jusqu’à mardi à l’aube, a déclaré, mardi, à l’agence TAP, Adel Belhajjela, président de la commission électorale du congrès de l’ONAT.

Ci-dessous la composition du nouveau Conseil de l’ONAT, selon un ordre décroissant du nombres de voix obtenues:

1- Laâroussi Zguir

2- Lobna Mejri

3- Naziha Souid

4- Saida Akremi

5- Adel Messaoudi

6- Imed Hermassi

7- Chaouki Halfaoui

8- Mounir Ben Smida

9- Lotfi Arbi

10- Chiheb Bali

11- Béchir Troudi

12- Hichem Mammi

13- Nédhir Ben Yedder

14- Mohamed Felah

Au terme d’un scrutin organisé, samedi dernier, à la cité de la culture à Tunis, les avocats ont élu, Boubaker Bethabet, nouveau bâtonnier pour la période 2025-2028.

Il succèdera au bâtonnier sortant, Hatem Mziou.

Le scrutin s’est déroulé en un seul tour. Il a abouti à l’élection de Me Boubaker Bethabet avec 2100 voix devançant les huit autres candidats en lice pour devenir ainsi le 23e bâtonnier de l’ordre national des avocats de la Tunisie (ONAT), depuis 1958.