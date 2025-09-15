Football – Ligue 1 (6e journée) : Le programme actualisé

Voici le programme actualisé des rencontres de la 6e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévues les 16, 17 et 18 septembre en cours (Tous les matchs à 15h30):

Mardi 16 septembre

A Radès:

Espérance ST – ES Métlaoui

A Béja:

O Béja – S Tunisien

A Sousse:

Etoile du Sahel – JS Kairouan

Mercredi 17 septembre

Au Zouiten:

JS Omrane – C Africain

A Bir Bouregba (à huis clos):

CS Bizertin – AS Gabès

A Sfax:

CS Sfaxien – US Ben Guerdane

A Zarzis:

ES Zarzis – US Monastir

Jeudi 18 septembre:

Au Chtioui:

AS Marsa – AS Soliman