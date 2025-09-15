Football – Ligue 1 (6e journée) : Le programme actualisé

Voici le programme actualisé des rencontres de la 6e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévues les 16, 17 et 18 septembre en cours (Tous les matchs à 15h30):
Mardi 16 septembre
A Radès:
Espérance ST – ES Métlaoui
A Béja:
O Béja – S Tunisien
A Sousse:
Etoile du Sahel – JS Kairouan
Mercredi 17 septembre
Au Zouiten:
JS Omrane – C Africain
A Bir Bouregba (à huis clos):
CS Bizertin – AS Gabès
A Sfax:
CS Sfaxien – US Ben Guerdane
A Zarzis:
ES Zarzis – US Monastir
Jeudi 18 septembre:
Au Chtioui:
AS Marsa – AS Soliman