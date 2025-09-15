Manchester City a battu Manchester United (3-0) dimanche en Premier League.

Devant son public, l’équipe de Pep Guardiola s’est imposée grâce à un but de Phil Foden (18e) et un doublé d’Erling Haaland (53e, 68e), désormais crédité de cinq buts en quatre matches de championnat.

Les Citizens, battus deux fois avant la trêve, remontent à la huitième place et préparent idéalement la semaine prochaine, où ils recevront Naples en Ligue des champions avant d’aller à Arsenal en Premier League.

A l’inverse, Manchester United et son entraîneur Ruben Amorim rechutent, coincés au 14e rang.