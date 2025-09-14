Samedi, la dernière famille du Village d’Enfants SOS de Mahres, dans le gouvernorat de Sfax, a quitté les lieux vers un nouveau logement : une maison de quartier, intégrée dans la société.

Dans une déclaration, dimanche, à l’Agence Tunis-Afrique-Presse, le président de l’association des Villages d’Enfants SOS Tunisie, Mohamed Megdiche, a indiqué que ce départ marque “le succès du plus ambitieux défi relevé par l’Association depuis trois ans, à savoir instaurer, à l’échelle nationale, un modèle d’intégration des enfants dans la société et mettre fin à l’accueil en institution”.

C’est là, a-t-il précisé, la finalisation du programme d’intégration des familles des Villages SOS à la vie de la communauté et la fin de la phase d’hébergement en institution.

Lancé en 2022, a-t-il dit, ce programme a déjà permis l’insertion de 71 foyers familiaux, accueillant près de 261 enfants sans soutien familial et sans protection parentale, dans le tissu social et ce, dans les gouvernorats du Grand Tunis, de Sousse, de Nabeul, de Siliana, de Monastir et de Sfax.

Selon Mohamed Megdich, ce programme d’intégration dans la communauté contribuera à l’épanouissement des enfants et empêchera leur stigmatisation, souvent liée à l’hébergement en institution.

Il permet, en outre, aux professionnels de la protection de l’enfance, accompagnés par l’association, d’acquérir de nouvelles compétences et d’offrir ainsi aux enfants une insertion harmonieuse et durable.

Ce modèle consiste à mettre à disposition, par location ou grâce à des dons, un logement destiné à une famille issue des villages SOS. Placée sous la responsabilité d’une maman, celle-ci y gère son foyer et élève les enfants dans un quartier ordinaire.