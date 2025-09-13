Sous commandement tunisien, le navire espagnol « Marlette » quitte Bizerte pour rejoindre la flottille Al-Soumoud

Le navire « Marlette », appartenant à la flotte espagnole, a quitté le port de Bizerte après l’achèvement des procédures légales et administratives, sous la direction du capitaine tunisien Abderrahmane Ellazem, qui en assure le commandement.

Selon les informations rapportées par Mosaïque FM, ce départ s’inscrit dans le cadre du lancement de la mission du flottille internationale Al-Soumoud, dont l’objectif est de briser le blocus imposé à Gaza et d’acheminer un message de solidarité envers le peuple palestinien.

Cette initiative symbolique, portée par plusieurs acteurs internationaux, témoigne de la détermination croissante à défendre les valeurs de justice et de liberté en dépit des pressions et des obstacles.