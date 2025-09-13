Le tourisme tunisien en trend grâce aux influenceurs mondiaux

Depuis quelques mois, la Tunisie connaît un véritable coup de projecteur sur les réseaux sociaux. Des influenceurs venus des quatre coins du monde multiplient publications, vidéos et stories vantant la beauté des paysages, la richesse culturelle et l’accueil chaleureux des Tunisiens. Résultat : le pays est devenu en quelques semaines une destination tendance de l’été 2025, suscitant un engouement inédit.

Depuis quatre mois, les plateformes comme Instagram, TikTok et YouTube regorgent de contenus mettant en avant la Tunisie. Cette visibilité massive contribue à redonner des couleurs au tourisme tunisien et à repositionner le pays comme une destination attractive, variée et abordable.

Plusieurs figures incontournables du voyage ont offert une exposition internationale à la Tunisie. L’Américain Drew Binsky (3 millions d’abonnés) a partagé son enthousiasme lors de son retour à Tunis, insistant sur la chaleur humaine et l’authenticité des souks. De son côté, Traveltomtom (770 000 abonnés Instagram, 1,6 million sur TikTok) a fait le buzz avec des vidéos montrant les prix attractifs du pays – comme « 1,5 $ le kilo de fruits » – ou encore les panoramas de Sidi Bou Saïd, récoltant des dizaines de milliers de réactions. Le duo britannique HandLuggageOnly a su transformer avec humour une mésaventure de vol détourné en expérience positive dans les médinas tunisiennes. Quant aux Américaines Brittney Dzialo et son amie, leur confusion en pensant atterrir à Nice a généré plus de 18 millions de vues sur TikTok. Si leurs propos étaient critiques, la majorité des internautes a plutôt tourné en dérision leur ignorance, rappelant au passage les richesses du pays qu’elles n’ont pas su apprécier.

En France, Belgique et Canada, les créateurs de contenu francophones ont multiplié les publications sur la diversité des expériences offertes en Tunisie. Des posts viraux recommandaient des circuits combinant plage, désert, patrimoine et artisanat. La mannequin internationale Rym Saidi a quant à elle touché des millions de personnes avec un message nostalgique adressé à son pays : « Tunisia, how much I miss u ». Par ailleurs, plusieurs voyages de presse organisés fin août ont mis en avant la Tunisie sous son angle haut de gamme : hôtels 5 étoiles, spas prestigieux comme Thalassa Monastir, gastronomie raffinée… autant d’atouts qui renforcent l’image d’une destination capable de séduire aussi le segment luxe.

Du Golfe au Maghreb, des influenceurs suivis par des millions d’abonnés, à l’image de la Libano-émiratie Karen Wazen (7M abonnés), ont choisi la Tunisie pour leurs séjours estivaux, partageant des images de Carthage ou du Sahara. Des YouTubeurs koweïtiens et saoudiens ont également publié des vlogs saluant la convivialité arabo-méditerranéenne. Sur la scène locale, la blogueuse tunisienne Raya Bouallegue, alias Pink Trip, a été sacrée meilleure influenceuse voyage 2025, valorisant activement son pays sur la scène internationale.

En Inde, l’affaire des touristes américaines a été reprise par NDTV, atteignant des millions de lecteurs. Des créateurs indiens ont ensuite partagé leurs propres expériences positives, notamment dans le désert et à Tunis. En Chine et au Japon, des blogueurs sur Douyin et autres plateformes ont décrit la Tunisie comme une « perle méditerranéenne », en s’appuyant souvent sur les décors de Star Wars et les ruelles emblématiques de Sidi Bou Saïd.

Au-delà de la diversité des témoignages, plusieurs thèmes reviennent de manière récurrente : la Tunisie est perçue comme un joyau caché, une destination sous-cotée, belle et accueillante ; les expériences offertes sont variées entre mer, désert, patrimoine antique et vie urbaine ; l’hospitalité tunisienne est saluée unanimement ; le rapport qualité/prix est jugé imbattable. Seules quelques critiques isolées, concernant parfois la restauration ou la qualité des services hôteliers, méritent une attention particulière pour éviter de ternir cette image globalement positive.

Cette vague digitale représente une opportunité unique pour le ministère du Tourisme et les acteurs du secteur. Capitaliser sur la viralité, collaborer avec des influenceurs de renom, valoriser la diversité de l’offre, améliorer l’expérience client et consolider les signaux positifs en Asie sont autant de pistes stratégiques pour transformer ce phénomène en campagne durable.

En seulement quatre mois, les influenceurs ont offert à la Tunisie une visibilité internationale inestimable. Malgré quelques remarques négatives, l’image qui domine reste celle d’une destination émergente, séduisante et abordable. Il appartient désormais aux autorités et aux professionnels de transformer cette dynamique digitale en stratégie structurée, afin de consolider cette nouvelle notoriété et positionner la Tunisie comme l’incontournable méditerranéen des prochaines années.