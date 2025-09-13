La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) a annoncé une coupure de l’électricité, samedi, à partir de 7h00 jusqu’au 12h00, dans la zone de Kef Est, et plus précisément les régions de Zaâfarane station, de Sidi Amor, et Daouar El Frechich.

D’après un communiqué, publié samedi, des coupures de l’électricité sont prévues, aussi, dimanche (de 7h00 jusqu’au 12h00), et elles toucheront, principalement, la délégation de Kalâa Khesba, notamment, les régions de Sidi Ahmed Saleh, de Khebabecha, et de Kadeh, ainsi que la ville de Kalâa Khesba.

Ces interruptions s’inscrivent dans le cadre du programme périodique de maintenance des réseaux de distribution électrique, qui vise a garantir la qualité et la sécurité du service.

La STEG a indiqué, finalement, que le rétablissement du courant électrique dans les différentes régions, sera progressif.