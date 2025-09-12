Lutte contre l’addiction en Tunisie : renforcement des soins pour les jeunes et adultes

En Tunisie, la question de l’addiction constitue un défi de santé publique majeur. Selon le Dr Nabil Ben Salah, responsable de l’addiction au ministère de la Santé, un quart des Tunisiens âgés de 15 à 64 ans souffre d’une dépendance à des substances psychoactives telles que le tabac, l’alcool ou les drogues illicites.

La situation est particulièrement préoccupante chez les adolescents de 15 à 17 ans, dont la consommation de tabac est passée de 22 % à 30 % entre 2013 et 2021, et celle d’alcool de 6 % à 8 %. L’usage d’ecstasy a également connu une hausse de 7 % sur la même période. Cette augmentation est favorisée par divers facteurs, notamment le stress, le mal-être, l’influence des réseaux sociaux et la pression des pairs, qui contribuent à l’isolement et à des comportements compulsifs liés à l’addiction.

Face à cette réalité, le ministère de la Santé mise sur un renforcement des structures de prise en charge existantes, avec des consultations spécialisées à l’hôpital Razi, au centre médical de Montfleury, ainsi qu’à Mahdia et Sfax, tout en prévoyant l’ouverture de nouveaux services à Monastir et Gafsa et l’extension des centres de Djbel El Oust et Thyna, afin de faciliter l’accès aux soins pour toutes les personnes concernées.