Charlie Kirk tué lors d’un meeting en Utah : ce que l’on sait de l’attaque

Les États-Unis ont été secoués par l’assassinat de Charlie Kirk, figure influente de la droite conservatrice et fondateur de Turning Point USA, survenu mercredi 10 septembre sur le campus de l’université Utah Valley à Orem.

L’activiste, proche du mouvement MAGA et soutien de Donald Trump, a été mortellement touché par une balle au cou alors qu’il animait un rassemblement politique. Les enquêteurs évoquent une attaque soigneusement préparée, visant clairement à éliminer une personnalité de premier plan. Si un suspect a été brièvement interpellé par le FBI avant d’être relâché, l’enquête reste en cours et la sécurité a été renforcée autour des événements politiques.

Donald Trump a rapidement réagi sur Truth Social, dénonçant une « attaque ignoble » et accusant la gauche radicale d’alimenter un climat de haine, tout en rendant hommage à celui qu’il décrivait comme l’un de ses plus fidèles défenseurs.