La Garde nationale dément l’implication d’un drone dans l’incendie d’un navire de la flottille Soumoud

La Direction générale de la Garde nationale a formellement démenti mardi toute implication d’un drone dans l’incendie survenu à bord d’un navire de la flottille Soumoud, stationné au port de Sidi Bou Saïd et arrivé d’Espagne, qualifiant ces allégations de « dénuées de tout fondement ».

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’incendie a été causé par l’ignition accidentelle d’un gilet de sauvetage, vraisemblablement en contact avec un briquet ou un mégot de cigarette. Aucune trace d’acte malveillant, d’attaque ou de ciblage extérieur n’a été relevée sur les lieux.

D’après un communiqué, la Garde nationale a réitéré son appel aux citoyens à s’en tenir aux informations provenant des sources officielles et à se méfier des rumeurs.