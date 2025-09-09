Kaïs Saïed dénonce les lobbys étrangers et appelle à simplifier les procédures administratives

Le président de la République, Kaïs Saïed, a plaidé pour la simplification des procédures administratives, dénonçant les obstacles qu’il a imputés à des « lobbys recevant leurs ordres de l’étranger ».

Lors d’une audience accordée, lundi au palais de Carthage, à la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, il a averti que ces acteurs, à l’instar de leurs prédécesseurs accusés d’avoir « pillé les ressources du pays », seraient tenus pour responsables et devraient rendre des comptes.

Au cours de cette rencontre, consacrée à la marche générale du gouvernement et à l’examen de plusieurs projets de textes à caractère économique et social, Saïed a précisé que « le travail se poursuivait pour restructurer les institutions publiques, supprimer celles jugées inutiles et coûteuses, et surtout garantir aux jeunes Tunisiens leur droit légitime au travail ».

Par ailleurs, le président de la République a tablé sur une bonne préparation de la rentrée scolaire, en attendant la mise en place du futur Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement et l’introduction de réformes fondamentales dans ce domaine.

Le chef de l’État a tenu à saluer l’engagement bénévole d’un grand nombre de citoyens dans les établissements éducatifs à travers toutes les régions du pays. Selon lui, ces citoyens, convaincus qu’il n’y a pas d’avenir pour la Tunisie sans science ni savoir, témoignent de « l’amorce d’une révolution des esprits », prélude à toute réforme et à l’édification d’une nouvelle relation entre le citoyen et les institutions de l’État.