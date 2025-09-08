Rentrée 2025 : aides sociales de 100 dinars par enfant et 120 dinars par étudiant

Le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmer, a annoncé ce lundi l’octroi d’aides financières et en nature au profit de plusieurs familles tunisiennes à l’occasion de la rentrée scolaire.

Ces aides s’élèvent à 100 dinars par enfant et à 120 dinars par étudiant, et leur versement est prévu dans les prochains jours. Le ministre a précisé que la distribution se fera en coordination avec les directions régionales des affaires sociales, et que l’ensemble des aides issues des autres ministères sera également mobilisé afin de soutenir au mieux les familles concernées durant cette période importante.