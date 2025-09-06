Urgent – Le départ de la Flottille du Sumoud reporté au mercredi 10 septembre

La coordination du Flottille mondiale de la Liberté, baptisée Flottille du Sumoud, a annoncé ce samedi le report du départ initialement prévu pour dimanche 7 septembre 2025 depuis la Tunisie.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de la flottille maghrébine de soutien à Gaza, la date d’embarquement a été fixée désormais au mercredi 10 septembre 2025.

Les organisateurs ont précisé que ce décalage est dû à des raisons techniques et logistiques indépendantes de leur volonté, tout en réaffirmant leur détermination à mener à bien cette mission symbolique de solidarité visant à briser le blocus imposé à la bande de Gaza.