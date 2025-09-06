Kasserine : des milliers de personnes aux funérailles d’Abdelkader Dhibi

À Kasserine, une foule nombreuse a accompagné, ce samedi 6 septembre 2025, le défunt Abdelkader Dhibi à sa dernière demeure. Parti de son domicile à Echchra, le cortège funèbre a traversé la ville pour rejoindre le cimetière d’Ouled Boualleg, dans la délégation d’Ezzouhour.

Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, son frère, Abdelwahed Dhibi, a exprimé sa profonde gratitude aux autorités tunisiennes pour avoir facilité le rapatriement du corps depuis Marseille, ainsi qu’à toutes les régions du pays qui ont rendu hommage au passage du cortège.

Il a également adressé ses remerciements à chaque citoyen qui s’est tenu aux côtés de la famille et a soutenu la cause de Hassan.