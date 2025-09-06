Gaza : le grand immeuble Al-Soussi s’effondre après des frappes israéliennes

Ce samedi 6 septembre 2025, la ville de Gaza a été de nouveau frappée par la violence des bombardements israéliens. Le grand immeuble résidentiel Al-Soussi s’est entièrement effondré après avoir été visé à plusieurs reprises par l’aviation de l’occupation.

Peu avant l’attaque, l’armée israélienne avait diffusé un avertissement urgent aux habitants des blocs 726, 727, 784 et 786, ainsi qu’aux familles réfugiées dans les tentes voisines situées au niveau du carrefour Beyrouth et de la rue de la Ligue arabe, les sommant d’évacuer immédiatement vers le sud en prévision du raid. Cet épisode illustre une nouvelle fois l’ampleur de la destruction et le drame humanitaire auxquels la population gazaouie est confrontée.