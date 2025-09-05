Tunisie : Prévisions météo du vendredi 5 septembre 2025

Les températures resteront globalement stables. Elles varieront entre 29 et 37°C sur les zones côtières et les reliefs, et atteindront 35 à 40°C dans les autres régions du pays.

Le ciel sera généralement peu nuageux, mais des formations nuageuses se développeront dans l’après-midi sur l’ouest du centre et du sud, pouvant provoquer des orages localisés accompagnés de pluies éparses.

Les vents souffleront du secteur nord sur le nord, et du secteur est sur le centre et le sud. Ils seront faibles à modérés, avant de se renforcer légèrement en fin de journée sur le sud. La mer sera calme à peu agitée.