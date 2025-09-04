Mort de Giorgio Armani à 91 ans : l’icône de la mode italienne s’éteint

Le monde de la mode est en deuil : Giorgio Armani, figure emblématique du stylisme italien et incarnation du raffinement, s’est éteint à l’âge de 91 ans, entouré de ses proches.

Son groupe a confirmé la triste nouvelle dans un communiqué, saluant la mémoire d’un fondateur visionnaire qui a bâti bien plus qu’une maison de couture, mais une véritable famille. Resté fidèle à son indépendance depuis la création de sa marque en 1975 à Milan, Armani a marqué des générations par son style épuré, élégant et intemporel. Affaibli ces derniers mois, il avait dû renoncer à ses défilés à Milan et à Paris, suscitant déjà l’inquiétude dans le milieu de la mode.

Pour le ministre italien de la Culture, Alessandro Giuli, sa disparition représente la perte d’un « ambassadeur de l’identité italienne », dont l’élégance universelle a profondément influencé la société, le cinéma et l’art de vivre contemporain.