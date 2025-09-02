Mouled 2025 : le prix de l’assida au zgougou dépasse 190 dinars en Tunisie

À l’approche du Mouled 2025, la préparation de l’assida au zgougou suscite une vive polémique en raison de son coût devenu prohibitif. Selon Lotfi Riahi, président de l’Organisation d’orientation du consommateur, le prix du kilo de zgougou varie cette année entre 55 et 60 dinars, alors même qu’il s’agit d’un produit local dont la production annuelle avoisine 400 tonnes, mais dont seule une fraction – environ 100 tonnes – est effectivement récoltée.

Cette rareté, accentuée par les lois du marché, entraîne une flambée des prix qui se répercute sur le budget des ménages. En tenant compte du kilo de zgougou et de 250 grammes de chaque fruit sec (amandes, noisettes, noix, pistaches et pignons), ainsi que des ingrédients de base comme le sucre, le lait ou la farine, la facture totale dépasse désormais 190 dinars, un montant jugé « exorbitant » par Riahi.

Ce dernier appelle les autorités, et en particulier le ministère de l’Agriculture, à renforcer la régulation de la filière, à assurer une meilleure collecte et une valorisation pérenne du zgougou afin de rendre ce produit plus accessible et préserver une tradition culinaire fortement ancrée dans le patrimoine tunisien.