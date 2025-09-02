Marseille : qui est le Tunisien de 35 ans derrière l’attaque au couteau ?

Une violente attaque au couteau a semé la panique ce mardi 2 septembre 2025 en plein cœur de Marseille, faisant cinq blessés dont un dans un état critique. Selon le procureur de la République, Nicolas Bessone, l’agresseur, un ressortissant tunisien en situation régulière, avait d’abord pris pour cible le gérant d’un hôtel qui venait de l’expulser pour loyers impayés, avant de s’en prendre à son fils, à un client de l’établissement puis à deux passants.

Armé de deux couteaux et d’une matraque, l’homme a poursuivi son parcours violent dans le quartier jusqu’à l’intervention des forces de l’ordre. Sommé de déposer ses armes, il a refusé d’obtempérer et a été mortellement touché par les tirs de la police, malgré des tentatives de réanimation. Une enquête pour tentative d’homicide volontaire, y compris contre des policiers, a été ouverte et confiée à l’IGPN. Identifié comme Abdelkader D., 35 ans, l’assaillant était connu pour son instabilité et faisait déjà l’objet d’un suivi psychiatrique.

Bien qu’il ne soit pas fiché S, il avait été récemment expulsé d’une mosquée pour des propos agressifs et devait prochainement comparaître devant la justice pour provocation à la haine.