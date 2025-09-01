Protection civile : 121 incendies maîtrisées en 24h

Les unités de la protection civile ont effectué 121 interventions pour éteindre des incendies survenus dans différentes régions du pays durant les dernières 24 heures, a annoncé le porte-parole de la Protection Civile sur sa page Facebook.

Le nombre total d’interventions menées par les agents de l’Office National de la Protection Civile, du 31 août 2025 à 6h00 du matin au 1er septembre à 6h00 du matin, s’élève à 529, dont 314 opérations de secours non-liées aux accidents de la route et 07 interventions de secours sur les plages.