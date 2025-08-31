Le Groupement professionnel des sociétés de remorquage revient sur sa décision de suspendre ses activités

Le groupement professionnel des sociétés de remorquage relevant de la Confédération Nationale des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) a décidé de revenir sur sa décision d’arrêter provisoirement son activité, annoncée (la décision), le 29 août 2025, à l’issue d’une réunion de travail tenue, dimanche, entre des représentants du groupement et des responsables de la société d’attribution concernée.

La réunion a abouti, selon un communiqué publié par le groupement, à un engagement auprès de la société concernée à régulariser la situation des entreprises de remorquage qui y relèvent, à partir de 5 septembre 2025.

Le 29 août 2025, le Groupement professionnel des sociétés de remorquage avait annoncé, la suspension temporaire de son activité à partir du lundi 1er septembre 2025.

Cette décision avait été prise après qu’une entreprise prestataire, un assisteur, n’a pas respecté ses obligations financières et n’a pas réglé ses dettes accumulées.

Cette situation, a précisé, la CONECT dans un communiqué, a aggravé les difficultés financières des sociétés du secteur et perturbé le fonctionnement normal des activités, compromettant sérieusement la continuité de services essentiels aux citoyens.