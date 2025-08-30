Météo Tunisie : pluies éparses et orages attendus sur plusieurs régions ce samedi

Temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions, à densément nuageux sur l’extrême Nord, avec quelques pluies éparses. Des pluies localement orageuses seront enregistrées, l’après-midi, sur les régions du Centre-ouest et du Sud-ouest, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur nord sur le nord et de secteur est sur les régions du centre et du sud, relativement fort à localement fort près des côtes et faible à modéré dans le reste des régions. Il se renforcera, l’après-midi dans le sud, avec des tourbillons locaux de sable locales.

Sa vitesse dépassera temporairement 60 km/h sous forme de rafales lors de l’apparition des nuages ​​orageux.

La mer sera agitée à localement très agitée. Les températures seront en baisse. Les maximales comprises entre 28 et 34 degrés dans le Nord, le Centre et le Sud-est, entre 35 et 40 degrés dans le reste des régions et atteindront 42 degrés dans l’extrême sud, avec des vents de sirocco.