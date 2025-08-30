Mahdia : une femme enceinte de jumeaux âgée de 21 ans décède après une piqûre de scorpion

Un drame est survenu ce samedi matin dans la région d’Ouled Khalifa, relevant de la délégation de Souassi au gouvernorat de Mahdia, où une jeune femme enceinte de 21 ans, portant des jumeaux, a perdu la vie après avoir été piquée par un scorpion.

Malgré les tentatives de sauvetage déployées pour lui venir en aide, la victime n’a pas survécu, plongeant sa famille et la communauté locale dans une profonde consternation.

Ce tragique incident met une nouvelle fois en lumière la dangerosité des piqûres de scorpion, particulièrement dans les zones rurales, et la nécessité de renforcer les dispositifs de prévention et d’intervention rapide.