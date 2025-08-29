Tunisie : un automne 2025 plus chaud et plus sec que la normale, selon l’INM

Selon les prévisions saisonnières publiées par l’Institut national de la météorologie (INM), l’automne 2025 en Tunisie s’annonce plus chaud et plus sec que la normale. Entre septembre et novembre, les températures devraient dépasser les moyennes de la période 1991-2020 avec une probabilité estimée à 70 %, tandis que les précipitations resteront globalement déficitaires.

Les contrastes régionaux demeureront marqués : les zones de l’Ouest afficheront des températures modérées oscillant entre 16 et 18 °C, alors que le Sud conservera des niveaux nettement plus élevés, avoisinant les 29 °C. Si le Nord pourrait bénéficier de pluies relativement abondantes, atteignant localement 356 mm, le centre et surtout le Sud resteront largement en déficit hydrique, avec des cumuls souvent inférieurs à 90 mm. Cette tendance, souligne l’INM, risque d’accentuer la vulnérabilité du pays face aux enjeux liés à l’eau et à l’agriculture.