Ibn Sina : arrestation de huit individus pour jets de projectiles sur des voitures

La procureure de la République près le tribunal de première instance de Tunis 2 a ordonné la mise en détention de huit individus, soupçonnés d’avoir jeté des objets solides sur des voitures circulant sous un pont au quartier Ibn Sina, dans la capitale, selon une source sécuritaire citée par Diwan FM.

Cet acte a provoqué un important ralentissement de la circulation et semé la panique parmi les automobilistes et leurs passagers. D’après la même source, d’autres personnes impliquées dans cette affaire ont été inscrites sur la liste des recherchés.