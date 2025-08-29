Hanen Eleuch lance une nouvelle campagne de dons pour la rentrée scolaire 2025

L’influenceuse tunisienne Hanen Eleuch a lancé, pour la deuxième année consécutive, une campagne de dons visant à offrir des cartables scolaires entièrement équipés aux élèves issus de familles modestes.

Forte du succès de l’édition précédente, qui avait permis de distribuer 200 cartables, elle a annoncé un nouveau défi à sa communauté en l’invitant à dépasser ce chiffre afin de venir en aide à un plus grand nombre d’enfants à l’occasion de la rentrée scolaire.

Par cette initiative solidaire, Hanen Eleuch confirme son engagement social et l’importance qu’elle accorde à l’éducation comme levier d’avenir pour les jeunes générations.