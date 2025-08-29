Aéroport de Tunis-Carthage : 500 agents scandent « Dégage ! » pour dénoncer la sous-traitance

À l’aéroport de Tunis-Carthage, un important mouvement de protestation a éclaté les 28 et 29 août 2025, impliquant près de 500 employés. Ces derniers, exerçant des fonctions variées telles qu’agents d’enregistrement, agents d’embarquement, bagagistes ou conducteurs de bus, dénoncent le non-respect de la loi interdisant les contrats à durée déterminée (CDD) et la sous-traitance.

Selon les manifestants, après des années de service — parfois plus de neuf ans —, il leur a été proposé une titularisation au sein de Tunisair Handling plutôt que directement chez Tunisair, ce qui impliquerait une perte de certains droits et avantages. Refusant cette option, les employés exigent leur titularisation directe auprès de la compagnie aérienne. Ce mouvement a provoqué des perturbations et des retards sur plusieurs vols, et les protestataires ont exprimé leur mécontentement en scandant « Dégage ! » à l’intérieur de l’aéroport.