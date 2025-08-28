Hôpital universitaire de Sidi Bouzid : le service des urgences rénové et renforcé en personnel

Le service des urgences de l’hôpital universitaire de Sidi Bouzid s’est récemment transformé avec des infrastructures modernisées, des équipements de pointe, un renfort en personnel médical et la digitalisation de ses services, offrant ainsi une prise en charge plus efficace et de meilleure qualité.

La cheffe du service des urgences, Rabiâa Kaddachi, a indiqué à l’Agence TAP que l’unité de réanimation rattachée aux urgences a été élargie, permettant désormais l’accueil de 12 lits contre 4 auparavant.

Elle a précisé que cette extension, accompagnée de nouveaux équipements de pointe, vise à garantir des soins de haute qualité, assurer le suivi rapproché des patients et les stabiliser jusqu’à leur transfert vers les services concernés.

Elle a ajouté que le service a été digitalisé grâce à l’installation de postes informatiques, soulignant que l’agrandissement des salles de réanimation au sein des urgences vient appuyer l’unité de réanimation de l’hôpital et améliorer la prise en charge des patients.

De son côté, le directeur de l’hôpital universitaire, Anouar Bahri, a déclaré à la TAP que l’unité de réanimation des urgences avait été élargie, avec la mise en place d’une unité d’hébergement dotée d’équipements de haute technologie, afin de garantir des soins intensifs rapides et de sauver des vies.

Il a ajouté que le service des urgences, qui accueille quotidiennement près de 250 patients, a été renforcé par le recrutement de médecins, de personnel paramédical ainsi que de techniciens supérieurs en anesthésie et réanimation.