Tunisie : la Fédération de football condamne l’agression de l’arbitre Marouane Saad

La Fédération tunisienne de football a fermement condamné l’agression dont a été victime l’arbitre assistant international Marouane Saad lors du match opposant le Club Athlétique Bizertin au Club Africain, disputé dans le cadre de la quatrième journée aller de la Ligue 1 professionnelle.

L’incident, survenu en début de seconde période, a entraîné l’interruption de la rencontre. Dans un communiqué publié mercredi soir, la Fédération a exprimé sa solidarité totale avec l’arbitre blessé, à qui elle a souhaité un prompt rétablissement, ainsi qu’avec l’ensemble du corps arbitral.

Elle a également rappelé qu’aucune forme de violence ou de dépassement envers les arbitres ne sera tolérée, appelant les clubs à encadrer leurs supporters et à promouvoir une culture de respect et de fair-play.