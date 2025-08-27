Tunisie : baisse des températures attendue le jeudi 28 août 2025

Selon les prévisions du 27 août 2025 communiquées par le professeur Amar Bahba du Centre tunisien de météorologie et climatologie, une légère baisse des températures est attendue ce jeudi sur l’extrême nord du pays, avec des valeurs jugées normales pour la saison.

En revanche, dans plusieurs régions intérieures du nord, ainsi qu’au centre et au sud, les températures resteront élevées, oscillant entre 38°C et 44°C, et pouvant atteindre 45°C localement dans certaines stations du sud. Les zones côtières orientales connaîtront, quant à elles, une chaleur plus modérée avec des températures autour de la trentaine.

Ce pic thermique, lié à la formation d’une dépression thermique sur le Sahara générant des flux d’air chaud et sec connus sous le nom de chergui (chihili en dialecte tunisien), ne correspond toutefois pas à une véritable vague de chaleur. Une baisse progressive des températures est attendue dès la soirée de jeudi et se poursuivra au cours des jours suivants.