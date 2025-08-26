Ligue 1 Tunisie : derby du Sud ES Zarzis – US Ben Guerdane et choc CA Bizertin – Club Africain à suivre

La 4e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévue mercredi et jeudi, s’annonce prometteuse avec un derby du sud placé sous haute tension entre l’ES Zarzis et l’US Ben Guerdane et une affiche CA Bizertin-Club Africain sous le signe de rachat.

Leader invaincu avec trois victoires en trois matches, l’Espérance de Zarzis abordera le derby du Sud contre l’US Ben Guerdane avec confiance et ambition. Vainqueur à Sfax puis à Radès contre le Club Africain, le club de la “capitale des oliviers” impressionne par sa cohésion, son efficacité et son organisation tactique. Son objectif est clair : maintenir cette dynamique et entamer la trêve internationale sur une note positive.

Mais en face, L’US Ben Guerdane, qui n’a pris qu’un point lors des deux dernières journées, cherchera à réagir. Privé de but lors de ses deux derniers matches, le club sudiste devra impérativement retrouver son efficacité offensive pour espérer créer la surprise.

Le Club Athlétique Bizertin et le Club Africain se retrouvent, de leur côté, dans un duel aux allures de sursaut. Tous deux battus lors de la dernière journée – respectivement face à la JS Omrane et l’ES Zarzis –, ils tenteront de se relancer.

A Bizerte, la pression est déjà forte. Le mauvais départ de l’équipe a conduit à la rupture avec l’entraîneur Sofiène Hidoussi, remplacé par Chokri Bejaoui, enfant du club. Ce dernier tentera de provoquer un électrochoc pour décrocher la première victoire de la saison et sortir de la zone rouge.

De son côté, le Club Africain est sous la pression de ses supporters, déçus par la prestation fade et la perte de la première place. Ce déplacement représente un test crucial pour le technicien Faouzi Benzarti et son groupe, déterminés à montrer que le revers face à l’ES Zarzis n’était qu’un simple incident de parcours dans leur quête du titre, absent du palmarès depuis dix ans.

Programme de la 4e journée

Mercredi 27 août

A la Marsa:

AS Marsa – US Monastir

Au Bardo:

Stade Tunisien – ES Métlaoui

A Bizerte:

CA Bizertin – Club Africain

A Béja:

O Béja – JS Kairouan

Jeudi 28 août

A Radès:

Espérance ST – AS Soliman

A Sousse:

Etoile du Sahel – AS Gabès

A Sfax:

CS Sfaxien – JS Omrane

A Zarzis:

ES Zarzis – US Ben Guerdane