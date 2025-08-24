Tunisie : fortes pluies et grêle au centre, Sidi Bouzid enregistre 35 mm

Au cours des dernières 24 heures, plusieurs régions du centre et du sud de la Tunisie ont connu des précipitations notables, accompagnées localement de chutes de grêle.

Selon le dernier bulletin de l’Institut national de la météorologie (INM), la pluviométrie la plus importante a été enregistrée à Sidi Bouzid Ouest avec 35 mm, plaçant ce gouvernorat en tête des cumuls. Des averses ont également concerné Sfax, Mahdia, Kairouan et Kasserine, avec des quantités variant entre 1 et 20 mm selon les localités.

À Kasserine-Sud, Sbiba et Sidi Bouzid Est, la pluie s’est mêlée à des épisodes de grêle, accentuant l’intensité du phénomène. Ces précipitations, bien que localisées et irrégulières, traduisent une instabilité météorologique marquée dans plusieurs zones du pays.