Tunis : démantèlement d’une bande spécialisée dans le vol d’écoles à El-Zahrouni

Les unités de la police nationale du centre de sécurité d’El-Zahrouni à Tunis ont réussi à démanteler un réseau criminel composé de quatre individus.

Selon les premières investigations, ces personnes étaient impliquées dans le cambriolage d’établissements scolaires, le vol de leurs équipements ainsi que dans plusieurs autres actes de délinquance visant diverses écoles de la région.

Cette opération illustre l’efficacité des forces de l’ordre dans la lutte contre la criminalité ciblant le secteur éducatif.