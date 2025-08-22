Kaïs Saïed en tournée à Tunis : visite du CNP, de Mellassine et de l’hôpital La Rabta

Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué, jeudi, une tournée dans plusieurs quartiers de la capitale et inspecté les travaux du futur siège du Conseil supérieur de l’éducation.

Le président a mené une visite dans plusieurs secteurs de Tunis, débutant par le Centre national pédagogique (CNP) avant d’effectuer une tournée à pied dans différents quartiers populaires de la capitale.

Le chef de l’État s’est notamment rendu au souk El Asr, à Maâkal Az-Zaïm (Place du leader) et à la cité Ennajeh à Mellassine, selon un communiqué publié vendredi par la présidence de la République.

Sa visite s’est poursuivie par un passage à l’hôpital de La Rabta, ainsi qu’aux alentours des quartiers de Bab Saadoun, Bab el-Assel et de l’avenue Ouled Haffouz.

Le président Saïed a conclu sa tournée en s’enquérant de l’état d’avancement des travaux du futur siège du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement, situé rue de la Liberté.