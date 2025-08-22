Hausse des exportations tunisiennes d’huile d’olive durant les neuf premiers mois de 2025

Les exportations tunisiennes d’huile d’olive ont enregistré une nette progression au cours des neuf premiers mois de l’année 2025, atteignant 236,9 mille tonnes, selon les données actualisées de l’Observatoire national de l’agriculture.

Cette hausse, comparée à la même période de la saison précédente, confirme la place de l’huile d’olive tunisienne comme l’un des produits agricoles phares du pays et un moteur essentiel de ses exportations.

Elle témoigne également de la qualité et de la compétitivité de ce produit sur les marchés internationaux, où la demande pour l’huile d’olive tunisienne ne cesse de croître.