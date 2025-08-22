Ben Guerdane : un marié tué par des tirs de fusil lors de son mariage

Un drame bouleversant a endeuillé la ville de Ben Guerdane, jeudi soir, lorsqu’un jeune marié de 33 ans a été mortellement touché par des tirs de chevrotine en pleine célébration de ses noces.

L’incident est survenu au cours de la procession traditionnelle du “Kesswa”, moment festif où la famille du marié accompagne symboliquement les présents au domicile de la mariée. Des coups de feu tirés à partir de fusils chargés de chevrotine ont provoqué la tragédie, blessant également un enfant de neuf ans et un cameraman. Malgré son transfert en urgence à l’hôpital régional, le marié a succombé à ses graves blessures.

Le parquet de Médenine a aussitôt ordonné l’ouverture d’une enquête, tandis que les forces de sécurité poursuivent leurs recherches pour retrouver les auteurs présumés, qui ont pris la fuite après les faits.