Vidéo choquante : un homme âgé coincé sous le métro à El Mourouj

Une vidéo glaçante circulant sur les réseaux sociaux montre un homme âgé coincé sous un métro à la station Miami d’El Mourouj. La victime, toujours bloquée au moment des images, appelle à l’aide tandis que des citoyens, visiblement bouleversés, tentent de le soutenir et de le maintenir éveillé en attendant l’intervention de la protection civile.

Le drame serait survenu à la suite d’une bousculade, dans une rame où un seul accès était disponible, provoquant la chute malheureuse de l’homme sous le convoi. Cet incident met en lumière, une fois de plus, les graves défaillances du transport public en Tunisie : surcharge des wagons, manque d’entretien, et surtout absence totale de conditions de sécurité minimales.

Ce fait divers dramatique révèle une réalité alarmante et souligne l’urgence d’une réforme profonde du système de transport collectif afin de garantir la sécurité des usagers.