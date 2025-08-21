Météo en Tunisie le 22 août 2025 : températures autour des normales, chaleur au sud-ouest

Selon les prévisions du 21 août 2025 publiées par l’Observatoire tunisien de la météorologie et du climat, représenté par le professeur Amer Bahbah, la journée de demain, vendredi 22 août 2025, sera marquée par des températures proches des normales saisonnières, voire légèrement inférieures, dans la majorité des régions du pays.

Une exception concerne toutefois le sud-ouest saharien où la chaleur restera élevée. Côté littoral, la mer sera d’abord agitée avant de devenir relativement houleuse en soirée, ce qui appelle à la vigilance des usagers et des habitants des zones côtières.